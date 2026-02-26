Gavillucci sulla riforma degli arbitri: "La FIGC non ha a cuore l'aspetto tecnico"

vedi letture

Claudio Gavillucci, ex arbitro, è intervenuto a Maracanà su TMW Radio, per parlare della possibile riforma degli arbitri, con il presidente FIGC Gravina che spinge per una classe d'elite indipendente: "La riforma che vuole fare Gravina è perché gli arbitri sono il perno dello show calcistico, sono i registi in campo.

Oggi intorno all'arbitro c'è un business mediatico che può generare denaro. La FIGC non ha a cuore l'aspetto tecnico. Non si è fatto nulla per cambiare l'andamento del campionato a livello tecnico. Se una squadra non porta risultati, la prima cosa che un presidente dovrebbe fare è cambiare l'allenatore, non cambiare la maglietta. Oggi si cambia la maglietta dell'AIA per mettere quella della FIGC. La FIGC non è garanzia di terzietà".