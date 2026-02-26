Episodio choc al Bernabeu: saluto nazista di un socio del Real Madrid. Il comunicato dei Blancos

Episodio choc al Bernabeu prima di Real Madrid-Benfica: sui social è esplosa la polemica per un video diventato rapidamente virale. Un socio dei Blancos è stato ripreso dalle telecamere mentre effettuava il saluto nazista pochi istanti prima del match contro ii lusitani.

Tramite un comunicato, il Real Madrid ha annunciato di aver chiesto con urgenza alla commissione disciplinare interna l’apertura di una procedura per l’espulsione definitiva del socio coinvolto: "Il Real Madrid C.F. annuncia di aver richiesto con urgenza alla commissione disciplinare del club di avviare una procedura immediata di espulsione nei confronti del socio che è stato ripreso dalle telecamere televisive mentre effettuava il saluto nazista nella zona della curva dei tifosi, pochi istanti prima dell’inizio della partita tra Real Madrid e Benfica.

Il socio è stato individuato dagli addetti alla sicurezza del club pochi istanti dopo la sua apparizione sullo schermo ed è stato immediatamente espulso dallo stadio Santiago Bernabéu. Il Real Madrid condanna questo tipo di gesti ed espressioni che incitano alla violenza e all’odio nello sport e nella società".