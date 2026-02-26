Adriano: "Pallone d'Oro? Quando lo hanno dato a Shevchenko ero allo stesso livello"
Adriano, ex attaccante dell'Inter, ha parlato al format Betsson.sport Talk e in merito al fatto di non aver mai vinto il Pallone d'Oro durante la sua carriera ha spiegato: "Lo potevo vincere. Lo hanno dato a Shevchenko, ma ero allo stesso livello. Ci penso sempre. Vedo i miei video e penso che avrei potuto fare altri 3-4 anni ad alto livello. Con la testa a posto avrei potuto vincere il Pallone d'Oro, ma ormai quello che è successo non si può cambiare" riporta calciomercato.com.
Questo il programma della 27^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 27/02
Parma-Cagliari h. 20:45 DAZN
SABATO 28/02
Como-Lecce h. 15:00 DAZN
Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN
Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY
DOMENICA 1/03
Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN
Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN
Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY
Roma-Juventus h. 20:45 DAZN
LUNEDÌ 2/03
Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN
Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan