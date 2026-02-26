Adriano: "Pallone d'Oro? Quando lo hanno dato a Shevchenko ero allo stesso livello"

Adriano, ex attaccante dell'Inter, ha parlato al format Betsson.sport Talk e in merito al fatto di non aver mai vinto il Pallone d'Oro durante la sua carriera ha spiegato: "Lo potevo vincere. Lo hanno dato a Shevchenko, ma ero allo stesso livello. Ci penso sempre. Vedo i miei video e penso che avrei potuto fare altri 3-4 anni ad alto livello. Con la testa a posto avrei potuto vincere il Pallone d'Oro, ma ormai quello che è successo non si può cambiare" riporta calciomercato.com.

