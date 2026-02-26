Cristiano Ronaldo acquista il 25% del club spagnolo Almeria

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Cristiano Ronaldo guarda al futuro e punta sull'azionariato del calcio spagnolo. L'asso portoghese ha annunciato l'acquisizione di una quota del 25% del club iberico dell'Almeria, attualmente in seconda divisione, proseguendo così la diversificazione dei suoi investimenti. Questa operazione riflette "l'ambizione" del giocatore di "impegnarsi nell'azionariato di club di calcio professionistici", senza precisare i dettagli finanziari della transazione. Questa partecipazione è stata acquisita tramite la sua nuova controllata di investimenti sportivi, CR7 Sports Investments, recentemente creata all'interno di CR7 SA per consolidare tutti i suoi asset nel settore sportivo. "Sono lieto di lavorare con il team dirigenziale per supportare la prossima fase di sviluppo del club", ha dichiarato il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro, in un comunicato stampa.

Da parte sua, il presidente saudita del club, Mohamed Al Khereiji, ha accolto con favore l'arrivo dell'ex attaccante del Real Madrid, esprimendo la sua soddisfazione nel comprendere il "potenziale" del progetto. Cristiano Ronaldo, che attualmente gioca per l'Al-Nassr in Arabia Saudita, si sta preparando attivamente per il suo futuro espandendo il suo portafoglio di investimenti in settori in cui è già presente, come l'ospitalità, l'assistenza sanitaria, il benessere e i media. Il 41enne attaccante portoghese parteciperà alla sua sesta Coppa del Mondo la prossima estate, che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada. E ha già dichiarato che la Coppa del Mondo del 2026 sarà l'ultima della sua carriera. (ANSA).