Italia Femminile, le parole di Laura Giuliani in vista delle sfide contro Svezia e Danimarca

Laura Giuliani, portiere del Milan e dell'Italia Femminile, ha parlato così dal ritiro azzurro a Coverciano in vista delle sfide contro Svezia e Danimarca, valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali: "Questo raduno sta andando molto bene: si respira una bellissima aria e sta arrivando anche la primavera… siamo supportate dal tempo. Insomma, abbiamo proprio un ambiente consono per poter preparare al meglio le due sfide che ci attendono. Tutto quello che abbiamo vissuto nel 2025 ci sarà sicuramente da sprono per affrontare al meglio questo nuovo percorso che abbiamo davanti. Sappiamo bene quanto questo girone di qualificazione sia complicato e anche quanto sia difficile riconfermarsi dopo aver fatto delle grandi prestazioni.

Giocare in casa le prime due partite del girone di qualificazione è senz’altro un valore aggiunto e andrà sfruttato al meglio. Reggio Calabria? Tutte le volte che abbiamo giocato al Sud abbiamo trovato grande calore: mi aspetto anche in questo caso una bellissima accoglienza e soprattutto uno stadio pieno. Che dire della Svezia: sempre loro… Ormai ci si conosce molto bene. Dall'altra parte, quando ci si conosce bene, bisogna sempre cercare qualcosa di nuovo per sorprendere o comunque sfruttare al meglio le proprie qualità per non sbagliare niente” le sue parole riportate dal sito della FIGC.