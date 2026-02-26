Brambati sulla corsa scudetto: "L'Inter si trova a +10 dal Milan perché al Napoli è andato tutto male"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato di Serie A soffermandosi in modo particolare sulla corsa allo scudetto.

Inter, può esserci qualche insidia col Genoa?

"L'Inter si trova in questa situazione perchè è al Napoli è andato tutto male. Non sta a +10 dal Milan ma a +2 sul Napoli. Mai successa una cosa così con gli infortuni. Con il doppio impegno e giocatori avanti con l'età e uno storico di infortuni, ecco che può succedere. Una morìa del genere è incredibile. Se il Napoli avesse avuto almeno un quarto degli infortuni che ha avuto, si stava giocando lo Scudetto. Può rischiare la Champions e non fa i risultati. C'è il gruppone ora, le altre se la giocheranno fino alla fine. L'Atalanta è dentro, lo dico da un mese, perchè ha un allenatore normale. Dopo Gasperini non potevi scegliere Juric. Palladino? Sta dimostrando il suo valore, dovrà dimostrare che è veramente bravo quando andrà in una squadra di livello superiore".