Musah scomparso dai radar: solo 64 minuti nelle ultime 9 partite

Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono undici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il borsino dei giocatori rossoneri in prestito (ordine alfabetico).

YUNUS MUSAH (Atalanta)

Rimonta memorabile ieri pomeriggio dell'Atalanta in Champions League: i bergamaschi, nel playoff con in palio gli ottavi, hanno ribaltato il Borussia Dortmund, vittorioso in Germania 2-0 all'andata, vincendo per 4-1 con un rigore all'ultimo secondo. Tutte le emozioni di questa grande serata Yunus Musah le ha vissute dalla panchina, dove spesso è finito in questo ultimo periodo: tra Champions e Serie A 4 gare di fila dalla "panca", con soli 64 minuti giocati nelle ultime 9 partite. L'ultima volta in campo risale al 9 febbraio, l'ultima titolarità al 28 gennaio.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 26 milioni + percentuale su rivendita

Presenze: 19

Reti: 0

Assist: 1