Leao incontra Camarda e posta la foto sui social: "Fratellino"

Il presente e il futuro del Milan. Insieme. Oggi pomeriggio Rafael Leao ha incontrato Francesco Camarda, e non ha potuto non pubblicare la foto in compagnia del classe 2008, che ha definito essere il suo "Fratellino".

L'attaccante, oggi in prestito al Lecce, si è mostrato sorridente ma ancora con il tutore alla spalla, operata qualche settimana fa dopo il problemino accusato ad inizio 2026.