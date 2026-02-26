Leao incontra Camarda e posta la foto sui social: "Fratellino"

Oggi alle 21:30News
di Lorenzo De Angelis

Il presente e il futuro del Milan. Insieme. Oggi pomeriggio Rafael Leao ha incontrato Francesco Camarda, e non ha potuto non pubblicare la foto in compagnia del classe 2008, che ha definito essere il suo "Fratellino". 

L'attaccante, oggi in prestito al Lecce, si è mostrato sorridente ma ancora con il tutore alla spalla, operata qualche settimana fa dopo il problemino accusato ad inizio 2026. 