Fiorentina, che rischio: passa agli ottavi di Conference nonostante la sconfitta per 2-4

foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 21:40News
di Lorenzo De Angelis
fonte ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 26 FEB - Lo Jagellonia vince 4-2 dopo i tempi supplementari nel ritorno dei playoff di Conference League, ma è la Fiorentina a qualificarsi per gli ottavi in virtù del 3-0 conquistato all'andata. Nei 90 minuti regolamentari una tripletta di Mazurek pareggia i conti, poi Fagioli e un autogol di Romanczuk su conclusione di Kean salvano la Fiorentina. Inutile il gol ospite di Imaz al 118'. (ANSA).