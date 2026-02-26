Chukwu infortunato: il tecnico del Fulham ha spiegato il problema prima dell'ultima gara

vedi letture

Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono undici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il borsino dei giocatori rossoneri in prestito (ordine alfabetico).

SAMUEL CHUKWUEZE (Fulham)

Dopo tre sconfitte consecutive in campionato, il Fulham ha ritrovato la vittoria nell'ultima giornata contro il Sunderland: non è stato della partita, però, Samuel Chukwueze, costretto a saltare la seconda gara consecutiva (dopo quella di FA Cup della settimana prima) per un problema al polpaccio. Alla vigilia della sfida il tecnico Marco Silva ha parlato così: "Samuel Chukwueze sarà indisponibile, ha riportato una botta al polpaccio dopo la partita contro il Manchester City". Da monitorare se sarà recuperato per questo weekend.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni

Presenze: 14

Reti: 3

Assist: 4