MN - Strasser: "Fullkrug non avrebbe mai dovuto lasciare Dortmund per la Premier"

Tra una partita e l'altra c'è chi già sta cominciando a ragionare in ottica prossima stagione, anche perché da qui a qualche settimana cominceranno ad uscire fuori anche le prime indiscrezioni di calciomercato in vista dell'estate. Sicuramente qualcosa in orbita Milan ci sarà, anche perché al club rossonero starebbe venendo accostato con una certa insistenza il nome di Leon Goretzka, centrocampista in scadenza con il Bayern Monaco e del quale ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega Patrick Strasser, inviato sul Bayern Monaco e la Nazionale tedesca per il quotidiano bavarese Abendzeitung.

Parliamo adesso di un altro Nazionale tedesco: Fullkrug

"Penso che non avrebbe mai dovuto lasciare Dortmund, anche perché non è stata una buona idea andare al Westh Ham e in Premier League, campionato troppo veloce per lui. Anche perché lui è il classico attaccante vecchio stampo, da area di rigore".

Pensi che il Milan lo riscatterà a fine stagione?

"Non credo. Deve segnare e dimostrare di meritare un nuovo contratto".