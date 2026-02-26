Europa League: 1-0 al Brann, Bologna qualificato agli ottavi

Europa League: 1-0 al Brann, Bologna qualificato agli ottavi
foto ANSA
© foto di ANSA
Ieri alle 23:10News
di Lorenzo De Angelis
fonte ANSA

(ANSA) - BOLOGNA, 26 FEB - Il Bologna accede agli ottavi di Europa League grazie al successo per 1-0 sul Brann nel ritorno dei playoff. All'andata il Bologna aveva vinto con lo stesso risultato in casa della squadra norvegese. Di Joao Mario, all'11' della ripresa, la rete che ha deciso l'incontro. (ANSA).