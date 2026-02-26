Zeroli, che sfortuna! Dovrà stare fermo almeno per un mese
Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono undici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il borsino dei giocatori rossoneri in prestito (ordine alfabetico).
KEVIN ZEROLI (Monza, da gennaio Juve Stabia)
Si interrompe il buon avvio di esperienza a Castellammare di Stabia per Kevin Zeroli che ha dovuto saltare l'ultima partita di campionato per un problema fisico: la Juve Stabia è stata sconfitta in casa dal Modena per 1-2. Fino a questo momento, agli ordini di mister Ignazio Abate, il centrocampista classe 2005 ha collezionato 7 presenze complessive, di cui 2 da titolare. Proprio l'ex tecnico della Primavera rossonera, nell'intervista post Modena, ha confermato che Zeroli starà fermo almeno un mese.
Stato trasferimento: prestito secco
Presenze: 12 (5 Monza + 7 Juve Stabia)
Reti: 1 (0 Monza + 1 Juve Stabia)
Assist: 0
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan