Zeroli, che sfortuna! Dovrà stare fermo almeno per un mese

vedi letture

Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono undici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il borsino dei giocatori rossoneri in prestito (ordine alfabetico).

KEVIN ZEROLI (Monza, da gennaio Juve Stabia)

Si interrompe il buon avvio di esperienza a Castellammare di Stabia per Kevin Zeroli che ha dovuto saltare l'ultima partita di campionato per un problema fisico: la Juve Stabia è stata sconfitta in casa dal Modena per 1-2. Fino a questo momento, agli ordini di mister Ignazio Abate, il centrocampista classe 2005 ha collezionato 7 presenze complessive, di cui 2 da titolare. Proprio l'ex tecnico della Primavera rossonera, nell'intervista post Modena, ha confermato che Zeroli starà fermo almeno un mese.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 12 (5 Monza + 7 Juve Stabia)

Reti: 1 (0 Monza + 1 Juve Stabia)

Assist: 0