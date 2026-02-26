Caressa sul Milan: "Mi aspetto qualcosa in più, soprattutto nei primi tempi"

Nel corso del consueto appuntamento con il video sul suo canale YouTube, Fabio Caressa non ha solo parlato delle due notti di Champions appena trascorse, ma ha detto anche la sua sul momento che sta vivendo il Milan di Massimiliano Allegri:

"Dal Milan mi aspetto qualcosa di più, soprattutto nei primi tempi. Io mi aspetterei dal Milan ogni tanto un primo tempo dirompente, invece la squadra sembra quasi regalarli i primi tempi, o comunque giocarli con razionalità perché tanto dal 60esimo in poi le partite le sblocca. Poi non è tanto così con le piccole. Anche qui un po' di dimensione di sogno in più, un po' di ardore in più, un po' più di coraggio forse, di gettare il cuore oltre l'ostacolo e non pensare al secondo posto o al vantaggio sulla quinta. Ma è giusto accontentarsi? O è il calcio è anche una dimensione sogno?".