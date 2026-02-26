MN - Strasser approva l'affare Goretzka: "Potrebbe essere una buona scelta per il Milan. Ricorda Ballack"

vedi letture

Tra una partita e l'altra c'è chi già sta cominciando a ragionare in ottica prossima stagione, anche perché da qui a qualche settimana cominceranno ad uscire fuori anche le prime indiscrezioni di calciomercato in vista dell'estate. Sicuramente qualcosa in orbita Milan ci sarà, anche perché al club rossonero starebbe venendo accostato con una certa insistenza il nome di Leon Goretzka, centrocampista in scadenza con il Bayern Monaco e del quale ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega Patrick Strasser, inviato sul Bayern Monaco e la Nazionale tedesca per il quotidiano bavarese Abendzeitung.

Quale sarà quindi il futuro di Goretzka?

"Sicuramente quella che andremo a vivere sarà una primavera complicata, anche perché spesso e volentiri Kompany lo lascia in panchina. Comunque lascerà il Bayern a fine stagione, non rinnoverà il suo contratto".

Il Milan potrebbe essere la giusta scelta per Goretzka?

"Goretzka calzerebbe a pennello in questo Milan. È un box to box, quindi è molto bravo nell'attaccare l'area di rigore. Ha quel tipo di modo di giocare che ricorda Ballack. Certamente non è bravo tanto quanto lo era Ballack, ma se devo pensare a Modric, Goretzka potrebbe essere una buona scelta per il Milan per giocargli al fianco. Il croato è per la fantasia, mentre Goretzka potrebbe fare il bodyguard di Modric (ride, ndr).