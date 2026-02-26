Allegri torna in panchina ma i rossoneri devono stare attenti ai 4 diffidati

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Massimiliano Allegri torna in panchina contro la Cremonese dopo aver scontato la squalifica nella sconfitta contro il Parma. L'imperativo è tornare subito alla vittoria anche perché all'orizzonte c'è il derby. Non ci sarà ovviamente Loftus Cheek, altro strascico della sfida di domenica scorsa. Il centrocampista è stato operato e starà fuori per otto settimane.

Da valutare le condizioni di Gabbia che si era fermato nel riscaldamento per un risentimento. E nelle scelte di formazione è da valutare anche l'impiego dei tanti diffidati soprattutto in vista della sfida contro l'Inter, a rischio squalifica infatto Fofana, Rabiot, Athekame, Saelemaekers. (ANSA).