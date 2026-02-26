Nessuna vittoria del Milan negli ultimi cinque precedenti con Massa

vedi letture

In occasione del 27° turno del campionato di Serie A Enilive, il Milan scenderà in campo allo stadio "Giovanni Zini" di Cremona per affrontare la Cremonese che, fino a domenica scorsa, era stata l'unica squadra in grado di battere i rossoneri in questo campionato: poi è arrivato il Parma. Il calcio di inizio è previsto per le ore 12.30 di domenica 1° marzo. La direzione della gara è stata affidata a uno dei più esperti fischietti della squadra di Rocchi, sulla carta: il signor Davide Massa della sezione di Imperia.

Arbitro internazionale e con tante partite di Serie A sulle spalle, Massa arbitrerà per la 26esima volta il Milan. Il bilancio totale non è così favorevole per i rossoneri: 7 vittorie, 6 sconfitte e ben 12 pareggi. L'ultimo confronto risale al mese di gennaio, quando il Diavolo pareggiò 1-1 in casa della Fiorentina. In generale i rossoneri non vincono con Massa alla direzione da cinque gare consecutive, 4 pareggi e 1 sconfitta. L'ultima vittoria risale al 30 settembre 2023 con il Milan che vinse a San Siro contro la Lazio per 2-0.