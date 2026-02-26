Longhi: "Negli ultimi sei anni, l'Inter ha fatto 60-70 punti in più di Milan e Napoli"

Il giornalista e storico telecronista Bruno Longhi è stato ospite di Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio, nel pomeriggio di giovedì per affrontare i temi relativi alla Serie A, alla luce della due giorni di Champions League. Parlando dell'Inter, eliminata clamorosamente martedì per mano del Bodo Glimt dell'ex rossonero Jens Peter Hauge, Longhi ha citato anche il Milan e il Napoli all'interno del suo discorso.

Le parole di Bruno Longhi sull'Inter: "Negli ultimi sei anni, l'Inter ha fatto dai 60 ai 70 punti in più di Napoli e Milan. Il percorso italiano è più che soddisfacente. In Europa c'è stata la sottovalutazione del Bodo. L'Inter ha fatto 71% di possesso palla, è andata male perché il calcio è fatto anche di episodi. In Italia non c'è una squadra che può vincere la Champions, ma l'Inter ci è andata vicina due volte. Dobbiamo pensare ai limiti economici delle italiane. Il fatto che l'Inter, in questo periodo storico, sia arrivata lì, è manna dal cielo".