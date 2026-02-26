Letizia: "Il Milan da troppi anni non ha l'attaccante forte..."

Nel corso del consueto appuntamento con il video sul suo canale YouTube, il collega di Sportitalia Francesco Letizia ha commentato la serata di Champions League di ieri soffermandosi in modo particolare su Juventus-Galatasaray e Victor Osimhen:

"Juventus-Galatasaray ci dovrebbe insegnare che, tutto bello i passaggi, la costruzione, se non hai quello che ti butta dentro il pallone non vai da nessuna parte. Victor Osimhen è un attaccante formidabile, capace di cambiare da solo gli esiti di squadre e partite. Su Osimhen la Juventus sta provando a lavorare, c'è una clausola messa dal presidente del Napoli proprio per non far vendere Osimhen in Italia. È chiaro che difronte a clausole del genere diventano operazioni non realizzabili. Quindi non tanto Osimhen in sé per sé, che sarebbe un sogno meraviglioso...se potessi prendere un giocatore per il Milan quello sarebbe Osimhen. Non prenderei nessun altro al momento. Osimhen secondo me in Italia è devastante. Bisogna cercare un Osimhen, consapevole che c'è solo, che di forte come lui non ne esistono, però ecco: da Juve-Galatasaray dobbiamo uscire con un'idea precisa, che anche in momenti di difficoltà, anche nella serata sbagliata, se tu hai l'attaccante più forte vinci tu. E noi da troppi anni non abbiamo l'attaccante forte, perché sono convinto che questo Milan, con tutti i suoi limiti, se avesse Osimhen in attacco sarebbe un'altra squadra".