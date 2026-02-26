26 febbraio 1995: Daniele Massaro segna il suo ultimo gol nel Milan
Il 26 febbraio 1995, Daniele Massaro ha segnato la sua ultima rete in maglia rossonera: era un Milan-Cremonese di campionato e l'ex attaccante milanista siglò all'86' il gol del momentaneo 3-0 su assist di Boban (3-1 per il Diavolo il risultato finale, di Boban e Stroppa le altre reti della squadra allenata da Capello).
Questo il tabellino di quella partita:
MILAN-CREMONESE 3-1
Reti: 2′ Boban, 35′ Stroppa, 86′ Massaro, 91′ rig. Chiesa
MILAN: S. Rossi, Panucci, F. Galli, Albertini, Costacurta (30′ Nava), Baresi, Stroppa, Desailly (71′ Donadoni), Boban, Savicevic, Massaro
All.: Capello
CREMONESE: Turci, Lucarelli, Milanese, De Agostini, Gualco, Verdelli, Ferraroni, Giandebiaggi, Chiesa, Florijancic (65′ Nicolini), Tentoni
All.: Simoni
Arbitro: Rodomonti
