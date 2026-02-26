Dal club ai compagni: tutti insieme per la permanenza di Modric

vedi letture

Tra campo e mercato, il Milan è impegnato su più fronti. Come ricorda l'edizione odierna di Tuttosport, in casa rossonera bisognerà capire quale sarà il futuro di Luka Modric. Il croato ha un’opzione - attivabile da lui - per un altro anno di contratto con i rossoneri.

Società, allenatore e compagni hanno iniziato le manovre per convincere il campione croato a fare almeno un altro anno in rossonero, per far crescere ulteriormente il gruppo. Se ne riparlerà più avanti, ma i discorsi sono partiti e c'è la voglia di godersi ancora il croato.