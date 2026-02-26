MN - Riva: "I lavori per il nuovo stadio procedono. Dovremo essere assolutamente pronti per Euro 2032"

A margine della presentazione del progetto "Fuori Campo", Martina Riva, Assessora Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, ha dichiarato: "Abbiamo presentato questo progetto il cui scopo è non aspettare che siano i giovani a cercare lo sport nei centri sportivi, ma che sia lo sport a cercare i giovani. E' un progetto che abbiamo realizzato grazie Fondazione Fiera Milano, Fondazione EOS - Edison Orizzonte Sociale, Fondazione Mazzola, Fondazione Milan e Chiomenti. Stiamo facendo la storia dello sport di base a Milano".

Su Milano-Cortina: "E' stato un grande successo e cercheremo di fare ancora meglio con i giochi paraolimpici. Non è stata solo un'opportunità sportiva, ma anche un'opportunità di accelerare alcuni processo come l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle tre linee metropolitane più datate. Sono state tolte anche da 39 incroci, questo perchè dobbiamo essere sempre più una città inclusiva. Avremo la possibilità di ospitare eventi sportivi internazionali che finora non abbiamo mai potuto ospitare. Gli obiettivi sono tanti, dal tennis alla pallavolo e alla danza".

Sul nuovo stadio di Milan e Inter: "I lavori procedono, proprio ieri c'è stata l'ultima riunione della settimana per parlare del nuovo stadio. Dovremo essere assolutamente pronti per gli Europei 2032, nel frattempo le squadre continueranno a giocare a San Siro".

Sulla stagione del Milan di cui è tifosa: "Testa alla Cremonese, poi al derby e all'obiettivo di tornare in Champions. Il Milan sta dando tutto, Allegri è un esempio per tutti i giovani, ha speso bellissime parole sulla nostra città. Sono soddisfatto della squadra, i giocatori rossoneri sono degli esempi per i nostri giovani".

Su Fondazione Milan: "E' un partner eccezionale per Milano. Abbiamo riqualificato diversi campi grazie a Fondazione Milan che è un'eccellenza della nostra città. C'è sempre quando si parla di inclusione, di sport per persone con disabilità e di fare qualcosa di bello per la nostra città".