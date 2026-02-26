Gavillucci: "L'AIA necessita di riforme, i risultati parlano chiaro"

di Federico Calabrese

Claudio Gavillucci, ex arbitro, è intervenuto a Maracanà, su TMW Radio, per parlare della possibile riforma degli arbitri, con il presidente FIGC Gravina che spinge per una classe d'elite indipendente.

Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "L'AIA necessita di riforme, i risultati parlano chiaro, ma perché bisogna barattare l'indipendenza e l'autonomia tecnica con i cambiamenti che devono essere fatti?"