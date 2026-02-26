Beretta: "Jashari si sta dimostrando un ottimo giocatore"

Mario Beretta, intervenuto su TMW Radio durante Maracanà, ha analizzato così il buon momento di forma da parte di Ardon Jashari, dopo un complicato periodo di adattamento: "All'inizio Jashari ha fatto fatica ma si sta dimostrando un ottimo giocatore. Serviva abituarsi al campionato poi.

Certo, non li vedo insieme con Modric, perché in campo aperto diventa complicato. A tre con Rabiot sì, ma ti viene a mancare l'attacco dell'area, perché loro non ce l'hanno. Dipende però che tipo di partita vuoi fare. Se vuoi palleggiare molto ci può stare".