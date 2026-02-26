Europa League, stasera i playoff di ritorno: il programma completo

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:30News
di Federico Calabrese

Dopo le due notti di Champions League, questa sera si concludono le gare dei playoff di Europa League, con le gare di ritorno.

Questo il programma

Dalle 18:45
Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Ferencváros vs Ludogorets
Crvena Zvezda vs Lille
Stuttgart vs Celtic

Dalle 21:00
Bologna vs Brann
Genk vs GNK Dinamo Zagreb
Nottingham Forest vs Fenerbahçe
Celta Vigo vs PAOK