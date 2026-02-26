Il Milan e le strategie in attacco: tra obiettivi e rebus da sciogliere

Campo e mercato, il Milan deve percorrere due strade. Da capire quale sarà l'attacco del futuro: come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono diversi rebus da sciogliere nella prossima sessione estiva di calciomercato.

L’arrivo sfumato di Mateta a gennaio fa presupporre che, in estate, si farà quel che si deve per regalare ad Allegri un numero 9 di livello. Punto interrogativo sulle permanenze di Fullkrug, di Gimenez e di Nkunku. In teoria, dovrebbero essere esclusi dalla lista cessioni Leao e Pulisic, ma il mercato può essere strano e particolare.