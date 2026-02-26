Vocalelli non ha dubbi: "Non è stato il Milan a perdere lo scudetto"

Alessandro Vocalelli, sulle pagine delle Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan di Max Allegri: "Ma se dovesse finire così - come sembra molto probabile - con l’Inter campione d’Italia, qualcuno potrà dire che 'il Milan ha perso lo scudetto'? E che - non giocando le Coppe - non è riuscito a emulare il Napoli, capace lo scorso anno di approfittarne alla grande, finendo sul primo gradino del podio? Qualcuno, perché è un vecchio ritornello, potrà magari aggiungere che Allegri non è riuscito a fare come Conte, cioè a battere i favoriti nerazzurri? Tre domande a cui — parere strettamente personale — bisogna rispondere con tre no secchi. Il Milan non ha perso lo scudetto; stavolta il vantaggio di non giocare le Coppe — e spiegheremo il perché — ha avuto un effetto minore. E no, Allegri finora ha comunque fatto più che bene e le condizioni, rispetto a Conte, sono molto diverse. Ma andiamo nel dettaglio.

Il Milan non ha saputo approfittare del vantaggio di non giocare le Coppe? Domanda sbagliata e, come detto, basta guardare i numeri che non mentono mai. Alla ventiseiesima dello scorso campionato, l’Inter di Inzaghi aveva 57 punti, cioè appena tre in più del Milan di oggi. Avesse mantenuto lo stesso ritmo, il Milan ora sarebbe in piena corsa. È dunque l’Inter che ha accelerato — oggi è a 64 contro i 57 della passata stagione — e non il Milan che ha frenato. Il Napoli, alla ventiseiesima, aveva 56 punti, insomma era praticamente dove è oggi il Milan. Per questo ha poi avuto l’energia e la bravura per approfittare del calo dei battistrada, che hanno pagato in Serie A lo sforzo di arrivare in finale di Champions".