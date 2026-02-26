Milan, campo e mercato: da valutare le pedine a centrocampo. Il punto

vedi letture

In casa Milan, oltre a un secondo posto da difendere, si pensa anche alla programmazione del futuro. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, da capire la situazione a centrocampo. Molto dipenderà dalla decisione di Modric: continuare al Milan post Mondiale o salutare il calcio che conta?

Nell’attesa, già l’estate scorsa il club rossonero si è cautelato con gli acquisti di Jashari e Ricci. Da valutare le posizioni di Fofana e Loftus-Cheek: in caso di cessioni, dovranno essere sostituiti. Saelemaekers e Bartesaghi sono due certezze, i due sostituti (Athekame e Estupiñan) molto meno.