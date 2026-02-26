Gelson Martins: "Il Milan è un grande club, ora ci gioca un mio caro amico come Leao"

Gelson Martins, calciatore dell'Olympiacos, ha rilasciato un'intervista a GianlucaDiMarzio.com parlando del vecchio interesse Milan nei suoi confronti, qualche anno fa, fino a un'analisi sul club rossonero. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Non so se sono stato proprio vicino, vicino.

Ma ormai fa parte del passato. Il presente si chiama Olympiacos e cerco di fare il massimo qui. Ma il Milan è un grande club, basta pensare ai giocatori che hanno indossato quella maglia. Ora ci gioca un mio caro amico come Leao. Parliamo di un top club".