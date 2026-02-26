Prime prove tattiche per Cremona, Allegri pensa a qualche cambio

di Federico Calabrese

Il Milan sta preparando la trasferta di domenica contro la Cremonese. Massimiliano Allegri sta pensando a qualche cambio, soprattutto per quello che riguarda l'attacco. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Niclas Fullkrug potrebbe partire dal 1'.

Oggi, a Milanello, il tecnico livornese farà sostenere alla squadra le prime prove tattiche verso Cremona, con il centravanti tedesco in pole tra le opzioni. Per lui sarebbe una buona opportunità, soprattutto per meritare il riscatto.