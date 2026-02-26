Chi si rivede dal 1': Fullkrug può partire titolare a Cremona

Chi si rivede dal 1': Fullkrug può partire titolare a CremonaMilanNews.it
Oggi alle 10:10
di Federico Calabrese

Dopo la sconfitta interna contro il Parma, il Milan sta preparando la trasferta di domenica contro la Cremonese. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri potrebbe cambiare l'attacco rossonero.

In avanti, infatti, potrebbe esserci Niclas Fullkrug. Il centravanti tedesco ha quasi sempre cominciato dalla panchina ma, questa volta, anche a causa delle condizioni non ottimali di Rafa Leao e Christian Pulisic, potrebbe avere una chance dal 1'.