Ieri vertice Figc-Aia: prima tappa verso il professionismo degli arbitri italiani
Come riporta stamattina Il Giornale, ieri a Roma è andata in scena una riunione durante la quale il presidente della FIGC Gravina ha spiegato nel dettaglio al vice-presidente dell'AIA Massini e al designatore Rocchi il progetto di trasformare la squadra degli arbitri di serie A e B in un ente giuridico autonomo, una società di diritto privato partecipata al 100% dalla stessa federcalcio, con la copertura economica in quota parte di Figc e per il resto dalle Leghe A e B. I fischietti diventerebbero quindi dei professionisti, dedicando tutto il tempo a questa attività.
Questi gli arbitri della 27^ giornata di Serie A:
PARMA–CAGLIARI Venerdì 27/02 h. 20.45
MASSIMI
PRETI – BARONE
IV: COLLU
VAR: GIUA
AVAR: MAZZOLENI
COMO–LECCE Sabato 28/02 h. 15.00
FOURNEAU
VECCHI – MASTRODONATO
IV: MARCENARO
VAR: MARINI
AVAR: MANGANIELLO
H. VERONA–NAPOLI Sabato 28/02 h. 18.00
COLOMBO
DEI GIUDICI – ROSSI M.
IV: BONACINA
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI BELLO
INTER–GENOA Sabato 28/02 h. 20.45
FABBRI
ZINGARELLI – BERCIGLI
IV: PERRI
VAR: MAGGIONI
AVAR: GUIDA
CREMONESE–MILAN Domenica 01/03 h. 12.30
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: AYROLDI
VAR: GUIDA
AVAR: MAGGIONI
SASSUOLO–ATALANTA Domenica 01/03 h. 15.00
MARCHETTI
CIPRESSA – POLITI
IV: MUCERA
VAR: NASCA
AVAR: DOVERI
TORINO–LAZIO Domenica 01/03 h. 18.00
ABISSO
IMPERIALE – CAVALLINA
IV: TREMOLADA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PATERNA
ROMA–JUVENTUS Domenica 01/03 h. 20.45
SOZZA
COSTANZO – LO CICERO
IV: SACCHI J.L.
VAR: DI BELLO
AVAR: DI PAOLO
PISA–BOLOGNA Lunedì 02/03 h. 18.30
FELICIANI
BACCINI – BELSANTI
IV: MARINELLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI VUOLO
UDINESE–FIORENTINA Lunedì 02/03 h. 20.45
PAIRETTO
PASSERI – MONDIN
IV: RAPUANO
VAR: PATERNA
AVAR: DOVERI
