Ieri vertice Figc-Aia: prima tappa verso il professionismo degli arbitri italiani

Come riporta stamattina Il Giornale, ieri a Roma è andata in scena una riunione durante la quale il presidente della FIGC Gravina ha spiegato nel dettaglio al vice-presidente dell'AIA Massini e al designatore Rocchi il progetto di trasformare la squadra degli arbitri di serie A e B in un ente giuridico autonomo, una società di diritto privato partecipata al 100% dalla stessa federcalcio, con la copertura economica in quota parte di Figc e per il resto dalle Leghe A e B. I fischietti diventerebbero quindi dei professionisti, dedicando tutto il tempo a questa attività.

Questi gli arbitri della 27^ giornata di Serie A:

PARMA–CAGLIARI Venerdì 27/02 h. 20.45

MASSIMI

PRETI – BARONE

IV: COLLU

VAR: GIUA

AVAR: MAZZOLENI

COMO–LECCE Sabato 28/02 h. 15.00

FOURNEAU

VECCHI – MASTRODONATO

IV: MARCENARO

VAR: MARINI

AVAR: MANGANIELLO

H. VERONA–NAPOLI Sabato 28/02 h. 18.00

COLOMBO

DEI GIUDICI – ROSSI M.

IV: BONACINA

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI BELLO

INTER–GENOA Sabato 28/02 h. 20.45

FABBRI

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV: PERRI

VAR: MAGGIONI

AVAR: GUIDA

CREMONESE–MILAN Domenica 01/03 h. 12.30

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: AYROLDI

VAR: GUIDA

AVAR: MAGGIONI

SASSUOLO–ATALANTA Domenica 01/03 h. 15.00

MARCHETTI

CIPRESSA – POLITI

IV: MUCERA

VAR: NASCA

AVAR: DOVERI

TORINO–LAZIO Domenica 01/03 h. 18.00

ABISSO

IMPERIALE – CAVALLINA

IV: TREMOLADA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA

ROMA–JUVENTUS Domenica 01/03 h. 20.45

SOZZA

COSTANZO – LO CICERO

IV: SACCHI J.L.

VAR: DI BELLO

AVAR: DI PAOLO

PISA–BOLOGNA Lunedì 02/03 h. 18.30

FELICIANI

BACCINI – BELSANTI

IV: MARINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI VUOLO

UDINESE–FIORENTINA Lunedì 02/03 h. 20.45

PAIRETTO

PASSERI – MONDIN

IV: RAPUANO

VAR: PATERNA

AVAR: DOVERI