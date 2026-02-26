Ieri vertice Figc-Aia: prima tappa verso il professionismo degli arbitri italiani

Oggi alle 10:28
di Enrico Ferrazzi

Come riporta stamattina Il Giornale, ieri a Roma è andata in scena una riunione durante la quale il presidente della FIGC Gravina ha spiegato nel dettaglio al vice-presidente dell'AIA Massini e al designatore Rocchi il progetto di trasformare la squadra degli arbitri di serie A e B in un ente giuridico autonomo, una società di diritto privato partecipata al 100% dalla stessa federcalcio, con la copertura economica in quota parte di Figc e per il resto dalle Leghe A e B. I fischietti diventerebbero quindi dei professionisti, dedicando tutto il tempo a questa attività.

Questi gli arbitri della 27^ giornata di Serie A:

PARMA–CAGLIARI    Venerdì 27/02 h. 20.45

MASSIMI

PRETI – BARONE

IV:      COLLU

VAR:     GIUA

AVAR:      MAZZOLENI

COMO–LECCE     Sabato 28/02 h. 15.00

FOURNEAU

VECCHI – MASTRODONATO

IV:      MARCENARO

VAR:      MARINI

AVAR:      MANGANIELLO

H. VERONA–NAPOLI    Sabato 28/02 h. 18.00

COLOMBO

DEI GIUDICI – ROSSI M.

IV:       BONACINA

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       DI BELLO

INTER–GENOA    Sabato 28/02 h. 20.45

FABBRI

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV:      PERRI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     GUIDA

CREMONESE–MILAN     Domenica 01/03 h. 12.30

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:       AYROLDI

VAR:      GUIDA

AVAR:    MAGGIONI

SASSUOLO–ATALANTA     Domenica 01/03 h. 15.00

MARCHETTI

CIPRESSA – POLITI

IV:     MUCERA

VAR:     NASCA

AVAR:     DOVERI

TORINO–LAZIO     Domenica 01/03  h. 18.00

ABISSO

IMPERIALE – CAVALLINA

IV:     TREMOLADA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     PATERNA

ROMA–JUVENTUS    Domenica 01/03  h. 20.45

SOZZA

COSTANZO – LO CICERO

IV:     SACCHI J.L.

VAR:     DI BELLO

AVAR:       DI PAOLO

PISA–BOLOGNA    Lunedì 02/03 h. 18.30

FELICIANI

BACCINI – BELSANTI

IV:       MARINELLI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     DI VUOLO

UDINESE–FIORENTINA    Lunedì 02/03 h. 20.45

PAIRETTO

PASSERI – MONDIN

IV:     RAPUANO

VAR:    PATERNA

AVAR:      DOVERI