probabile formazione A Cagliari in emergenza: Nkunku out, Pavlo in forse. Torna Leao

Il nuovo anno del Milan comincia così come era finito il precedente: in emergenza. Per la sfida di domani sera contro il Cagliari recupera Rafa Leao, da capire quanti minuti ha nelle gambe, recupera Gabbia, ma solo per la panchina, mentre sono da valutare ancora bene le condizioni di Pulisic, che fino a ieri si è allenato a parte, e Pavlovic, che oggi non si è allenato a causa di un attacco febbrile. Allegri ha detto che al posto del serbo ha provato sia Odogu che Bartesaghi.

Andiamo con ordine: Maignan in porta, e su questo non ci sono dubbi. In difesa Tomori, De Winter e uno tra Pavlovic, Bartesaghi ed Odogu. Se il numero 33 dovesse essere arretrato sulla linea dei difensori allora sulla fascia Estupinan tornerebbe titolare. Se invece il difensore serbo dovesse dare l'ok allora Bartesaghi giocherebbe nella sua posizione naturale. A centrocampo non sono previsti cambi se non il ritorno di Fofana, visto che Loftus-Cheek potrebbe essere schierato in posizione più avanzata. Nkunku non ce la fa per un problema alla caviglia, Fullkrug è pronto solo per la panchina e Pulisic non è al top. Leao dovrebbe così partire dall'inizio ma non c'è certezza su quanti minuti ha nelle gambe dopo un mese out. Allegri deve essere bravo e fortunato nell'azzeccare l'incastro giusto, su chi far iniziare e su chi mettere a partita in corso. I dubbi verranno fugati domani, quando le condizioni del numero 11 saranno ancora più chiare.

CAGLIARI-MILAN PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

8 Loftus-Cheek 10 Leao

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 46 Gabbia, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 11 Pulisic, 9 Fullkrug, 38 Castiello.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Indisponibili: Nkunku, Gimenez

Ballottaggi: Loftus-Cheek/Pulisic, Pavlovic/Odogu/Bartesaghi

Diffidati: Tomori

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN

Data: venerdì 2 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Unipol Domus di Cagliari

Diretta TV: Sky, Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Tim Vision.

Web: MilanNews.it

CAGLIARI-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Abisso

Assistenti: Rossi L. - Barone

IV uomo: Marchetti

VAR: Camplone

AVAR: Di Bello