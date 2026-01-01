Ha ragione Chivu o Conte? Allegri: "Non è che ci vuole tanto... Una è favorita, l'altra è la contro favorita"
Negli ultimi giorni del 2025 Conte e Chivu si sono beccati un po' a distanza come succede sempre negli scontri al vertice di Serie A. A domanda precisa, mister Allegri ha detto la sua durante la conferenza stampa pre Cagliari-Milan.
Ha ragione Chivu o Conte?
"Uno dice una roba, uno dice un'altra. Io dico solo che il Napoli ha vinto lo scudetto e l'Inter è arrivata seconda. Quindi una è favorita, l'altra è la controfavorita. Non è che ci vuole tanto".
