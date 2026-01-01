È da maggio 2023 che Nkunku non trova il gol in due gare di fila in campionato

Che la doppietta contro il Verona abbia sbloccato una volta e per tutte il francese. È questa la speranza dell'ambiente Milan e di Massimiliano Allegri, uno dei pochi ad aver sempre creduto nelle qualità di Christopher Nkunku quando nessuno sembrava farlo.

Alla fine il 18 rossonero ha ripagato la fiducia dell'allenatore sbloccandosi una volta e per tutte in campionato la scorsa domenica. Come detto la speranza è che questo possa permettere al ragazzo di continuare a segnare e fare la differenza, continuità che nelle ultime stagioni al Chelsea gli è mancata. Basti pensare che Nkunku non timbra il cartellino dei marcatori in due partite consecutive di campionato dal maggio 2023, quando era ancora un calciatore del Lipsia.