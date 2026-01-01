È da maggio 2023 che Nkunku non trova il gol in due gare di fila in campionato
MilanNews.it
Che la doppietta contro il Verona abbia sbloccato una volta e per tutte il francese. È questa la speranza dell'ambiente Milan e di Massimiliano Allegri, uno dei pochi ad aver sempre creduto nelle qualità di Christopher Nkunku quando nessuno sembrava farlo.
Alla fine il 18 rossonero ha ripagato la fiducia dell'allenatore sbloccandosi una volta e per tutte in campionato la scorsa domenica. Come detto la speranza è che questo possa permettere al ragazzo di continuare a segnare e fare la differenza, continuità che nelle ultime stagioni al Chelsea gli è mancata. Basti pensare che Nkunku non timbra il cartellino dei marcatori in due partite consecutive di campionato dal maggio 2023, quando era ancora un calciatore del Lipsia.
Pubblicità
News
Mercato Milan: si rischia troppo. Per il calendario, chi si lamenta si rivolga al presidente Scaronidi Franco Ordine
Le più lette
2 Modric: "I milanesi sono molto gentili con me: ogni tanto mi fermano per strada, la cosa un po’ mi imbarazza, ma non mi dà fastidio"
3 LIVE MN - Allegri: "Leao ristabilito, Pulisic vediamo. Gabbia torna in panchina, Pavlovic attacco febbrile"
4 Pellegatti critico: “Stanco di sentire ‘se arriva l’offerta va via’. Ho un nuovo nome in difesa da verificare”
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
live mnLIVE MN - Allegri: "Leao ristabilito, Pulisic vediamo. Gabbia torna in panchina, Pavlovic attacco febbrile"
Carlo PellegattiCi ho sempre creduto. Oggi di più. Il giorno più bello del 2025? Il 30 maggio. Fiorentina-Milan? Verrà preparata in un giorno. Male
Antonio VitielloSubito il difensore! Colloquio Allegri-Tare-Maignan: trattativa ad oltranza. Max sempre sul filo del rasoio
Pietro MazzaraI tre punti di ieri sono più importanti di quello che sembrano. Maignan: non è una questione di soldi. La vergogna della trasferta di Cagliari
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com