Capello: "Mi aspetto che Allegri sistemi i problemi avuti con le piccole"

Fabio Capello, grande allenatore con un passato al Milan molto vincente, non solo da tecnico ma anche da calciatore, è stato intervistato nell'ultimo giorno dall'anno dalla Gazzetta dello Sport per esprimere un proprio parere sul campionato in corso e soprattutto sulla grande bagarre in vetta alla classifica, con proporzioni che in tempi recenti non si erano mai viste. Tra i temi toccati, ovviamente, anche quelli legati al mondo rossonero: un estratto delle sue dichiarazioni.

Il mister Fabio Capello ha commentato così l'opportunità del Milan di giocarsi le proprie carte in campionato senza avere altri impegni, come le coppe europee, a differenza delle altre rivali: "L'assenza di altri impegni aiuta molto il Milan, è uscito anche dalla Coppa Italia. Mi aspetto che Allegri sistemi i problemi avuti con le piccole, sfruttando anche il calendario più 'leggero'. E non va sottovalutato che a volte le coppe ti tolgono entusiasmo o generano scorie negative".