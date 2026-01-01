Verso Cagliari-Milan, Pavlovic dovrebbe giocare nonostante la febbre

Verso Cagliari-Milan, Pavlovic dovrebbe giocare nonostante la febbreMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:35News
di Manuel Del Vecchio

Durante la conferenza stampa odierna, alla vigilia di Cagliari-Milan, Massimiliano Allegri ha rivelato di come Pavlovic oggi non si sia allenato a causa di un attacco febbrile: al suo posto sono stati provati Odogu e Bartesaghi. Domani ci sarà la scelta definitiva, ma già oggi sembra che il serbo possa essere della partita e partire da titolare contro i rossoblu allenati da Pisacane.

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN
Data: venerdì 2 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Unipol Domus di Cagliari
Diretta TV: Sky, Now TV, Sky Go, DAZN, Zona DAZN, Tim Vision.
Web: MilanNews.it

CAGLIARI-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Abisso
Assistenti: Rossi L. - Barone
IV uomo: Marchetti
VAR: Camplone
AVAR: Di Bello