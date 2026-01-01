Jashari è l'acquisto meno impiegato in stagione da Allegri dopo Odogu
Degli acquisti fatti in estate dal Milan Ardon Jashari è il secondo meno utilizzato da Massimiliano Allegri dopo David Odogu. Il centrocampista svizzero, arrivato dal Club Bruges per oltre 30 milioni di euro, è stato impiegato in Serie A per appena 17 minuti nel deludente esordio del nuovo Milan di Allegri contro la Cremonese.
Sia in Coppa Italia che in Supercoppa, però, il classe 2002 ha giocato decisamente di più, visto che sono 106 i minuti in Coppa Italia, mentre 75 in Supercoppa nella semifinale persa contro il Napoli.
