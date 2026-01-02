Pedullà: "La Lazio farà un tentativo per Loftus-Cheek. Poi deciderà il Milan, intanto l’inglese ha dato apertura"

vedi letture

Dopo un'estate intera col mercato bloccato la Lazio a gennaio potrà fare acquisti. Maurizio Sarri cerca una mezzala ed il primo nome della lista, scrive Alfredo Pedullà su X, è quello di Loftus-Cheek del Milan: "La Lazio farà un tentativo per Loftus-Cheek, primo nome e considerato più mezzala di Samardzic che resta in lista. Poi deciderà il Milan, intanto l’inglese ha dato apertura".

Per il giornalista di Sportitalia ci sono stati contatti anche nelle ultime ore ed il Milan non lo considera incedibile. Il centrocampista apre alla possibile soluzione visto anche il grande rapporto con Sarri nato ai tempi del Chelsea.