Pedullà: "La Lazio farà un tentativo per Loftus-Cheek. Poi deciderà il Milan, intanto l’inglese ha dato apertura"
Dopo un'estate intera col mercato bloccato la Lazio a gennaio potrà fare acquisti. Maurizio Sarri cerca una mezzala ed il primo nome della lista, scrive Alfredo Pedullà su X, è quello di Loftus-Cheek del Milan: "La Lazio farà un tentativo per Loftus-Cheek, primo nome e considerato più mezzala di Samardzic che resta in lista. Poi deciderà il Milan, intanto l’inglese ha dato apertura".
Per il giornalista di Sportitalia ci sono stati contatti anche nelle ultime ore ed il Milan non lo considera incedibile. Il centrocampista apre alla possibile soluzione visto anche il grande rapporto con Sarri nato ai tempi del Chelsea.
Ordine: "Non serve la spiegazione 'non c’è un euro' perché poi, qualora l’obiettivo principale non fosse centrato, il danno risulterebbe maggiore"
Pellegatti non ci sta: “Il Milan non spende sul mercato per gli errori dirigenziali dello scorso anno”
Lo scudetto del tifo non è una statistica: è un patrimonio. Da Cagliari atteso un messaggio forte (nonostante le assenze) di Luca Serafini
live mnLIVE MN - Allegri: "Leao ristabilito, Pulisic vediamo. Gabbia torna in panchina, Pavlovic attacco febbrile"
Franco OrdineMercato Milan: si rischia troppo. Per il calendario, chi si lamenta si rivolga al presidente Scaroni
Carlo PellegattiCi ho sempre creduto. Oggi di più. Il giorno più bello del 2025? Il 30 maggio. Fiorentina-Milan? Verrà preparata in un giorno. Male
Antonio VitielloSubito il difensore! Colloquio Allegri-Tare-Maignan: trattativa ad oltranza. Max sempre sul filo del rasoio
