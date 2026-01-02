Ordine: "Non serve la spiegazione 'non c’è un euro' perché poi, qualora l’obiettivo principale non fosse centrato, il danno risulterebbe maggiore"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul calciomercato del Milan: "La mia attenzione è però rivolta alla prossima mossa di Furlani e Tare, e cioè l’arrivo di un difensore capace di giocare sia da marcatore che da centrale. Nelle ultime ore del 2025 sono emersi dettagli sul mancato arrivo di Thiago Silva finito in Portogallo per via di un parere negativo di Allegri. Io capisco le ragioni di Max e aggiungo: tutto dipenderà dalla scelta alternativa. Il nodo centrale è un altro e provo a spiegarlo. I rinforzi del mese di gennaio sono in grado di modificare il corso del prossimo semestre calcistico. Chi ha qualche vuoto da colmare come il Milan che ha una rosa striminzita, ha il dovere di intervenire.

E non serve la spiegazione “non c’è un euro” perché poi, qualora l’obiettivo principale non fosse centrato, il danno risulterebbe maggiore. Allora è preferibile rischiare di andare in rosso nei conti piuttosto che mancare la Champions per via di un mancato acquisto. So che gli esempi fatti in casa d’altri possono infastidire, in particolare qualche sito molto attento alle mie analisi, ma aiutano a capire. L’Inter che ha chiuso il 2025 da capolista, aveva un ruolo da potenziare e ha subito puntato su Cancelo. Anche Marotta ha come azionista un fondo ma in questo caso il risultato sportivo ha la precedenza rispetto a quello economico-finanziario. Il team avrebbe bisogno oltre che di un difensore affidabile (avete notato i progressi fatti da Terracciano a Cremona?), anche un sostituto autorevole di Saelemaekers che già col Sassuolo è sembrato avere le gomme sgonfie".