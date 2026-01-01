Milan, tutti i passaggi formali per registrare Fullkrug. Domani il tedesco ci sarà col Cagliari

Per avere Niclas Fullkrug a disposizione per la partita di domani sera contro il Cagliari all’Unipol Domus il Milan dovrà svolgere alcuni passaggi formali, rispettando determinate procedure e tempistiche.

Domani, venerdì 2 gennaio, apre ufficialmente la sessione di mercato invernale per la stagione 2025/26 e di norma non ci sarebbero i tempi tecnici per registrare nuovi calciatori ma è una situazione che avrebbe creato disparità, in quanto all’interno dello stesso turno di campionato le squadre impegnate nei giorni successivi avrebbero potuto invece utilizzare eventuali nuovi acquisti.

Da qui la lettera formale di Milan e Cagliari alla FIGC, che ha accolto la richiesta: “Il Consiglio Federale delibera di autorizzare, limitatamente alla sola gara Cagliari-Milan del 2 gennaio 2026, l'utilizzazione di calciatori la cui data di decorrenza del tesseramento coincida con la data di disputa della gara, fermo restando il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega Calcio Serie A e a condizione che il deposito telematico delle richieste di tesseramento venga effettuato entro le ore 16 del giorno della gara”.

Il Milan ha già tutto pronto: i documenti firmati col West Ham verranno depositati in mattinata, e a questo seguirà la registrazione del trasferimento. Infine, servirà una PEC da mandare in Lega per comunicare la variazione della lista dei 25 giocatori registrati per la competizione. Durante il mercato sarà possibile modificarla per ogni trasferimento.