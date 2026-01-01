Guidi: "Al Bayern guadagna uno sproposito, ma Kim potrebbe essere la soluzione ideale per il Milan"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul nuovo difensore per il Milan: "In estate era stata sondata la possibilità di arrivare a Kim, coreano del Bayern Monaco che la Serie A l’ha pure vinta, nel 2022-23 con il Napoli. Non se ne fece nulla, più che altro per ragioni economiche: in Germania il centrale guadagna uno sproposito. Lo scenario sarà cambiato in questi mesi? Kim non ha giocato moltissimo (9 gare in Bundesliga per 525’, 5 in Champions per 161’, 2 in Coppa di Germania per 94’ e una in Supercoppa di Germania per 10’), nonostante l’emergenza in difesa tra i bavaresi (il giapponese Ito è tornato solo a novembre), e di sicuro non ha incantato i tifosi tedeschi, che in un recente sondaggio della Bild lo hanno posizionato al quinto posto nella classifica dei flop del 2025.

Il Bayern potrebbe anche farne a meno, ma per renderlo un’opzione possibile per il Milan, dovrebbe pure contribuire all’ingaggio, magari dietro alla promessa di un riscatto in estate. Scenario non agevolissimo. Dal lato del coreano, un trasferimento sarebbe visto positivamente, come chance di rilanciarsi in un torneo in cui ha già dimostrato di poter fare la differenza. Insomma, la soluzione ideale, così come Kim potrebbe esserlo per il Diavolo, anche se ha saltato l’ultima giornata della Bundesliga, prima di Natale, per un problemino muscolare".