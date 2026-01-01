MN - Pastore e le necessità del Milan: "Qualche rinforzo in più e un modo diverso di stare in campo, meno difensivo"

Giuseppe Pastore, giornalista e noto volto e voce di Cronache di Spogliatoio è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, il mercato rossonero, la situazione di Mike Maignan e il nodo societario tra stadio e futuro. Ecco un breve estratto delle sue considerazioni:

Una stagione positiva. Per lo scudetto c'è anche il Milan?

“A ottobre ero abbastanza ottimista sulla stagione del Milan, in realtà lo sono ancora adesso ma per lo scudetto ovviamente vedo più Inter e Napoli, al di là dei loro impegni incessanti in Champions. Se poi ci dovessero essere dei tracolli, vedi appunto l’Inter nella scorsa stagione allora il Milan sarebbe chiamato a inserirsi nella lotta al titolo..".

Il vero obiettivo?

"La missione, l'obiettivo minimo è la qualificazione in Champions, ma occhio perché ci sono tante squadre interessanti come il Como, ad esempio".

Di cosa ha bisogno quindi il Milan?

"Sicuramente a questa squadra va dato qualche giocaotore e rinforzo in più, e forse anche di un modo di stare in campo meno legato all’episodio. La fase difensiva a volte non è sufficiente, vedi le partite contro Sassuolo per esempio”.

LE REGOLE SULLA REGISTRAZIONE DELLA ROSA

In Serie A è necessario registrare una rosa di 25 calciatori, che devono rispettare determinati requisiti: 17 sono giocatori "non formati in Italia" e 8 devono essere “giocatori formati localmente”, che si dividono in due sottocategorie:

- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel vivaio del club.

- Giocatori che tra i 15 e i 21 ani di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati nel vivaio Italia.

- I calciatori U22 in Serie A sono esentati dagli obblighi di registrazione e non vengono conteggiati.

Portieri

Maignan, Pietro Terracciano, Torriani

Difensori

Tomori, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Odogu, Estupinan, Athekame, Bartesaghi

Centrocampisti

Modric, Ricci, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Rabiot, Adli

Attaccanti

Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Saelemaekers, Nkunku, Fullkrug*, Balentien