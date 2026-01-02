Milan, ecco il dato sui gol fatti in casa e in trasferta nel 2025

Nell'anno solare 2025 il Milan ha realizzato 82 gol tra tutte le competizioni, campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana. Andando ad analizzare ogni singola partita dell'anno, a partire da Juve-Milan di Supercoppa Italiana del 3 gennaio 2025, partita vinta per 2-1 dai rossoenri, fino ad arrivare a Milan Verona del 28 dicembre 2025, abbiamo suddiviso i gol segnati dai rossoneri in trasferta e in casa. Questo è quello che è emerso:

Quanti gol in casa ha fatto il Milan nel 2025? Sono 31 in campionato, 2 in Champions, 9 in Coppa Italia per un totale di 42 gol a San Siro

Quanti gol in trasferta ha fatto il Milan nel 2025 ? Sono 31 in campionato, 5 in supercoppa, 1 in Champions, 3 in Coppa Italia , per un totale di 40 gol lontano dalle mura di San Siro

