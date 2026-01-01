Chi ha la media spettatori più alta in Serie A? In vetta c'è il Milan

News
di Enrico Ferrazzi

Chi ha la media spettatori più alta tra le squadre nel massimo campionato italiano? Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), in vetta a questa speciale classifica c'è il Milan con una media di 73.191 spettatori a match, seguito da Inter (72.609), Roma (63.217) e Napoli (51.116). 

Serie A, il tasso di riempimento degli stadi
Se si guarda invece il tasso di riempimento, vale a dire la media degli spettatori in rapporto ai posti disponibili in ogni impianto per le sfide di Serie A, al primo posto della classifica troviamo la Juventus con il 98,19%, a seguire ci sono poi Cagliari (96,78%), Milan (96,65%), Inter (95,89%), Atalanta (95,38%) e Genoa (94,07%). 