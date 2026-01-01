MN - Pastore sul mercato del Milan: "Füllkrug buon inizio, ma prenderei un altro centravanti visto questo Nkunku"
Giuseppe Pastore, giornalista e noto volto e voce di Cronache di Spogliatoio è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, il mercato rossonero, la situazione di Mike Maignan e il nodo societario tra stadio e futuro. Ecco un breve estratto delle sue considerazioni:
Focus mercato: a questo Milan cosa serve davvero?
“Il mercato è sempre un tranello, un rebus. L’anno scorso a gennaio il Milan fece, a detta di molti il miglior mercato.. no, fu un disastro. A gennaio le cose si possono anche peggiorare non per forza migliorare. Füllkrug è un buon inizio, ma serve anche un difensore, magari centrale e sicuramente un esterno destro più affidabile dí Athekame e forse un altro attaccante visto il rendimento di Nkunku, doppietta contro il Verona a parte. Mi auguro che il Milan non vada troppo per le lunghe, perché a gennaio si giocano diverse partite. Prima arrivano meglio è”.
LE REGOLE SULLA REGISTRAZIONE DELLA ROSA
In Serie A è necessario registrare una rosa di 25 calciatori, che devono rispettare determinati requisiti: 17 sono giocatori "non formati in Italia" e 8 devono essere “giocatori formati localmente”, che si dividono in due sottocategorie:
- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel vivaio del club.
- Giocatori che tra i 15 e i 21 ani di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati nel vivaio Italia.
- I calciatori U22 in Serie A sono esentati dagli obblighi di registrazione e non vengono conteggiati.
Portieri
Maignan, Pietro Terracciano, Torriani
Difensori
Tomori, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Odogu, Estupinan, Athekame, Bartesaghi
Centrocampisti
Modric, Ricci, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Rabiot, Adli
Attaccanti
Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Saelemaekers, Nkunku, Fullkrug*, Balentien
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan