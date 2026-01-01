Licari: "Nel Milan c’è un gruppo, non un’ammucchiata di solisti, e alla lunga questo conta"

Fabio Licari, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sugli attaccanti del Milan: "Nella fuga della tre di testa sono i centravanti a prendersi la prima pagina. Lautaro è uno dei soliti noti. Hojlund entrerà presto nel club. Nkunku è quello che non ti aspettavi. Il francese era in bilico, fino a ieri un gol in Coppa Italia, il Milan ha già preso Fullkrug, e all’improvviso ecco i due gol al Verona da tempo non più fatale. Due gol che possono cambiare il mercato di Cardinale, anche perché i quasi quaranta milioni spesi per il centravanti che non segnava mai sarebbero a rischio minusvalenza. Due gol che non servono soltanto a consolidare la classifica e allontanare il fantasma dei punti sprecati contro piccole e medie. C’è di più. La mozione degli affetti in campo, Allegri che designa rigorista Nkunku contro ogni logica, Modric e Pulisic che rassicurano il compagno prima del tiro,infine gli abbracci da Cuore dopo la rete: c’è un gruppo, non un’ammucchiata di solisti, e alla lunga questo conta".

NKUNKU, MISTERO RISOLTO

"Nkunku, mistero risolto con due gol al Verona": titola così stamattina il Corriere della Sera per commentare la doppietta di ieri di Christopher Nkunku contro l'Hellas Verona. Dopo mesi da fantasma, il francese si è finalmente sbloccato in campionato e spera di aver dato una svolta alla sua stagione. E' quello che ovviamente si augura anche Max Allegri che nel post-partita ha dichiarato: "Nkunku è un ragazzo molto sensibile, si è sbloccato col rigore e dopo ha fatto un gol che è nelle sue corde".