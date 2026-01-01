Pazzini elogia il Milan: "Mi piace molto, soprattutto il centrocampo"

Giampaolo Pazzini, ex attaccante rossonero, intervenuto durante l'ultima puntata di Pressing, ha dichiarato sul Milan di Max Allegri: "Forse il Milan è sottovalutato per lo scudetto, ma va detto che la sua rosa ha meno qualità rispetto a quelle di Napoli e Inter. Da qui in poi avrà una sola partita alla settimana, quindi potrebbe sfruttare questa cosa come aveva fatto il Milan di Pioli. A me piace molto questo Milan, mi piace soprattutto il centrocampo.

Allegri è forte e sa come si sta in alto. Ha una difesa solida, c'è invece qualche dubbio in avanti dove hanno trovato un super Pulisic che segna come un vero nove che però non è un nove. Dopo una stagione negativa come quella dell'anno scorso, i risultati positivi di questa prima parte di stagione hanno riportato entusiasmo al Milan. Ora c'è grande unione in tutto l'ambiente rossonero, anche con i tifosi".