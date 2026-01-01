Milan, gol subiti e clean sheet: ecco il dato del 2025

© foto di www.imagephotoagency.it
di Andrea La Manna

Nell'anno solare 2025 il Milan ha subito 49 gol tra tutte le competizioni, campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana. Andando ad analizzare ogni singola partita dell'anno, a partire da Juve-Milan di Supercoppa Italiana del 3 gennaio 2025, partita vinta per 2-1 dai rossoenri, fino ad arrivare a Milan Verona del 28 dicembre 2025. Ma quanti clean sheet ha fatto il portiere del Milan nell'anno solare 2025?

ECCO I CLEAN SHEET 
Campionato - 13 (8 in questa stagione)
Champions League - 2 
Coppa Italia - 3 
Supercoppa Italiana - 0 
Totale - 18 clean sheet 