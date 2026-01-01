Pavlovic è il calciatore più utilizzato da Max Allegri in questo inizio stagione

Rispetto alla passata stagione Strahinja Pavlovic è completamente un altro calciatore. La cura Massimiliano Allegri sta avendo talmente effetto su di lui al punto che il tecnico livornese non ne può più fare a meno. 

Basti pensare che in questi primi mesi di stagione il centrale serbo è il calciatore più utilizzato dall'allenatore del Milan, che l'ha schierato titolare in tutte e 20 le partite disputate fino ad oggi. 